В ЦИК Белоруссии отклонили все жалобы на итоги выборов президента

Центральная избирательная комиссии Белоруссии отклонила все жалобы из-за итогов голосования на выборах президента республики 9 августа. Об этом сообщает РБК.

Сообщается, что комиссия рассмотрела жалобы Светланы Тихановской, Андрея Дмитриева и Анны Канопацкой и не нашла в изложенных фактах поводов для отмены результатов голосования. Жалоба Сергея Череченя в ЦИК не поступила.

Напомним, что сегодня ЦИК Белоруссии огласил итоги выборов президента. Победителем стал Александра Лукашенко. За него проголосовали 80,10% населения.

