В ЦИК Белоруссии отклонили все жалобы на итоги выборов президента
Центральная избирательная комиссии Белоруссии отклонила все жалобы из-за итогов голосования на выборах президента республики 9 августа. Об этом сообщает РБК.
Сообщается, что комиссия рассмотрела жалобы Светланы Тихановской, Андрея Дмитриева и Анны Канопацкой и не нашла в изложенных фактах поводов для отмены результатов голосования. Жалоба Сергея Череченя в ЦИК не поступила.
Напомним, что сегодня ЦИК Белоруссии огласил итоги выборов президента. Победителем стал Александра Лукашенко. За него проголосовали 80,10% населения.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым