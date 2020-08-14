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Банк России: введение 300-рублевой купюры экономически нецелесообразно

15:01, 14.08.2020
Банк России: введение 300-рублевой купюры экономически нецелесообразно
Фото: Фото: vk.com/a.a.pirozhkov

В пресс-службе Центрального банка России сообщили, что введение 300-рублевой купюры экономически нецелесообразно. Об этом сообщает издание «Подъем».

Как прокомментировали в Банке России, решение о внесении изменений в номинальный ряд банкнот принимается Советом директоров исходя из экономической целесообразности. «На данный момент выпуск такой купюры не планируется», — заявили в пресс-службе ЦБ.

Напомним, что идею о введении в России 300-рублевой купюры предложил депутат гордумы Екатеринбурга Андрей Пирожков.

Экономика
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