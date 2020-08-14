Банк России: введение 300-рублевой купюры экономически нецелесообразно

В пресс-службе Центрального банка России сообщили, что введение 300-рублевой купюры экономически нецелесообразно. Об этом сообщает издание «Подъем».

Как прокомментировали в Банке России, решение о внесении изменений в номинальный ряд банкнот принимается Советом директоров исходя из экономической целесообразности. «На данный момент выпуск такой купюры не планируется», — заявили в пресс-службе ЦБ.

Напомним, что идею о введении в России 300-рублевой купюры предложил депутат гордумы Екатеринбурга Андрей Пирожков.