Лукашенко: «Я пока живой и не за границей»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг информацию о том, что он покинул страну. Об этом сообщает RT.

Лукашенко заявил, что он пока живой и не за границей, как сообщают некоторые уважаемые «свядомыя». Об этом он сказал сегодня на совещании по работе строительной отрасли.

Ранее сообщалось, что Лукашенко собрал совещание по вопросам обеспечения безопасности граждан и защиты конституционного строя Белоруссии.



Напомним, в Белоруссии в воскресенье завершились выборы президента страны. Почти сразу были объявлены цифры, согласно которым уверенную победу одержал действующий глава Александр Лукашенко. Из-за этого уже шестой день в Минске и других городах проходят протесты.