В Татарстане дети подожгли бензин: они находятся в реанимации в ожогами 40% тела

Фото: МЧС по РТ

В Татарстане двое детей госпитализированы в реанимацию после того, как подожгли разлившийся бензин. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по РТ.

Случай произошел сегодня около 17.30. В селе Васильевка Альметьевского района двое детей получили ожоги. Выяснилось, что в частной бане стояла канистра с бензином и маслом. В какой-то момент она опрокинулась и горючее разлилось.

Дети подожгли разлившуюся жидкость и получили серьезные ожоги. 14-летний житель села Васильевка и 10-летний житель Альметьевска (находился в гостях) госпитализированы в больницу с ожогами 1, 2, 3 степени. У обоих поражено 40% тела, они находятся в реанимации медсанчасти АО «Татнефть».

