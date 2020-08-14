Новости общества

11:08 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане число заболевших коронавирусом достигло шести тысяч

10:24, 14.08.2020
В Татарстане число заболевших коронавирусом достигло шести тысяч
Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки в Татарстане за сутки зарегистрировали 30 случаев заражения коронавирусом. Как рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина, число заболевших достигло 6 018.

Под наблюдением остаются 915 контактировавших с больными татарстанцев.

На данный момент закончилось меднаблюдение у всех граждан, которые прибыли из стран зарубежья и соблюдают режим обсервации.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем