В Татарстане число заболевших коронавирусом достигло шести тысяч
За последние сутки в Татарстане за сутки зарегистрировали 30 случаев заражения коронавирусом. Как рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина, число заболевших достигло 6 018.
Под наблюдением остаются 915 контактировавших с больными татарстанцев.
На данный момент закончилось меднаблюдение у всех граждан, которые прибыли из стран зарубежья и соблюдают режим обсервации.
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