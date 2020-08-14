СМИ: оборот розничной торговли в мире может упасть впервые за 20 лет

По итогам 2020 года оборот розничной торговли может упасть впервые за 20 лет. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на на исследование Infoline.

По предварительным прогнозам, оборот может сократиться на 0,7% — до 33,3 трлн рублей. По пессимистичному прогнозу, падение может произойти до 2% — до 32,9 трлн рублей год к году. По словам экспертов, произойдет падение оборота впервые после 2000 года.

Сообщается, что больше всего пострадают продавцы одежды и обуви, ювелирных изделий и автомобилей. При этом продовольственная торговля может вырасти на 2,4%, до 16,5 трлн рублей.



Ранее сообщалось, что чистый госдолг России вновь превысил ликвидные резервы и достиг 1,55 триллиона рублей по состоянию на 1 июля.

