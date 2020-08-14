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СМИ: оборот розничной торговли в мире может упасть впервые за 20 лет

07:52, 14.08.2020
СМИ: оборот розничной торговли в мире может упасть впервые за 20 лет
Фото: realnoevremya.ru/

По итогам 2020 года оборот розничной торговли может упасть впервые за 20 лет. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на на исследование Infoline.

По предварительным прогнозам, оборот может сократиться на 0,7% — до 33,3 трлн рублей. По пессимистичному прогнозу, падение может произойти до 2% — до 32,9 трлн рублей год к году. По словам экспертов, произойдет падение оборота впервые после 2000 года.

Сообщается, что больше всего пострадают продавцы одежды и обуви, ювелирных изделий и автомобилей. При этом продовольственная торговля может вырасти на 2,4%, до 16,5 трлн рублей.

Ранее сообщалось, что чистый госдолг России вновь превысил ликвидные резервы и достиг 1,55 триллиона рублей по состоянию на 1 июля.

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