Нападающий «Ак Барса» Виктор Тихонов признался в поддержке Black Lives Matter

Фото: ХК Ак Барс

Форвард казанского «Ак Барса» Виктор Тихонов поделился своими политическими взглядами. По его мнению, темнокожее население США нуждается в решительных действиях для устранения неравенства в странею



— Это очень тяжелый вопрос для Америки. Очень длинная история, связанная с этим.

Было много несправедливости за последние годы, и даже когда рабство было отменено, шло огромное давление на эту группу населения, им тяжело было продвигаться вперед, перешагивать через определенные барьеры.

Также хоккеист признался, что его семья поддерживает движение Black Lives Matter. Семья Виктора постоянно проживает в США.

Хочется, чтобы все было человечнее. Чтобы у всех были одинаковые права вне зависимости от культуры и цвета кожи.

Наша семья поддерживает движение Black Lives Matter, но хотелось бы, чтобы были не только протесты, после которых все забыли о сути через неделю, а действия навстречу и решения, которые бы исправили ситуацию», — цитирует Тихонова Р-Спорт.

Напомним, волна протестов захлестнула Соединенные Штаты в июне нынешнего года, после того как в Минеаполисе при задержании полицией погиб местный темнокожий житель Джорж Флойд.