Казанцы будут отдавать предпочтение двух— и трехкомнатным квартирам
В ближайшие пять лет казанцы будут отдавать предпочтение двух- и трехкомнатным квартирам. К такому выводу пришли аналитики «Райффайзенбанка».
Исследование показало, что такие квартиры собираются приобрести 66% опрошенных. Главными причинами выбора являются фактор новизны — 63% опрошенным оказалось важно, чтобы в квартире до них никто не жил. Также важными являются планировка (45%) и более выгодная цена (42%). А 16% респондентов считают, что в новостройке соседи будут одного социального круга.
Те, кто выбирает вторичное жилье, ценят удобный район (42%) и возможность проживания рядом с родителями и друзьями (22%).
Покупать квартиру большинство опрошенных собираются в ипотеку (74%). По словам директора сети операционных офисов «Райффайзенбанка» по Татарстану Станислава Фоминых, четверть опрошенных планируют приобрести квартиру площадью 71—90 кв. м, а 31% горожан достаточно 51—70 кв. м. И лишь 5% респондентов планируют покупать однокомнатную квартиру или студию.
Ранее Татарстан не вошел в число регионов с наиболее доступным жильем.
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