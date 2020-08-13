Илон Маск предложил свою помощь демонстрантам в Белоруссии

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск отреагировал в Twitter на запись о протестах в Белоруссии. В ответ на опубликованное сообщение пользователя об избиениях демонстрантов силовиками Маск сразу задал вопрос: «Чем мы можем помочь?»



Sorry to hear this. What can we do to help? — Elon Musk (@elonmusk) August 13, 2020

В ответ Маска поблагодарили за отзыв и сказали, что нуждаются в первую очередь во внимании мировой общественности, а также дали контакты координаторов для оказания материальной помощи.

Напомним, что после проведенных выборов в Белоруссии вспыхнули протесты. Демонстрантов разгоняют с применением силы, а против сотен задержанных возбуждены уголовные дела.

