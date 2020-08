Илон Маск предложил свою помощь демонстрантам в Белоруссии

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск отреагировал в Twitter на запись о протестах в Белоруссии. В ответ на опубликованное сообщение пользователя об избиениях демонстрантов силовиками Маск сразу задал вопрос: «Чем мы можем помочь?»



Sorry to hear this. What can we do to help?