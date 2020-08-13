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Илон Маск предложил свою помощь демонстрантам в Белоруссии

13:51, 13.08.2020 2
Илон Маск предложил свою помощь демонстрантам в Белоруссии
Фото: wikimedia.org

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск отреагировал в Twitter на запись о протестах в Белоруссии. В ответ на опубликованное сообщение пользователя об избиениях демонстрантов силовиками Маск сразу задал вопрос: «Чем мы можем помочь?»

В ответ Маска поблагодарили за отзыв и сказали, что нуждаются в первую очередь во внимании мировой общественности, а также дали контакты координаторов для оказания материальной помощи.

Напомним, что после проведенных выборов в Белоруссии вспыхнули протесты. Демонстрантов разгоняют с применением силы, а против сотен задержанных возбуждены уголовные дела.

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 комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 13:56
    Маску и всем другим забугорным не стоит подливать масла в огонь ! Пусть у себя в штатах для начала порядок наведет !!!
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  • Анонимно 14:06
    Чем помочь? Спутниковый интернет.
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