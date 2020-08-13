У застройщика будущего квартала в Авиастроительном районе Казани сменился руководитель

В компании ООО «Сармай», которая является застройщиком квартала в Авиастроительном районе Казани, сменился руководитель.

Теперь вместо Айрата Зубеирова должность занимает Мурад Ухмусултанов, который также является директором и владельцем ООО «Вектор-Групп» (покупка и продажа собственного недвижимого имущества). Зубеиров остается владельцем «Сармая».



За 2019 год выручка «Сармая» составила 157,82 млн рублей, а чистая прибыль — 51,14 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Авиастроительном районе к застройке «Сармай» готовит целый квартал.

