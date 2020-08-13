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У застройщика будущего квартала в Авиастроительном районе Казани сменился руководитель

13:35, 13.08.2020
У застройщика будущего квартала в Авиастроительном районе Казани сменился руководитель
Фото: realnoevremya.ru

В компании ООО «Сармай», которая является застройщиком квартала в Авиастроительном районе Казани, сменился руководитель.

Теперь вместо Айрата Зубеирова должность занимает Мурад Ухмусултанов, который также является директором и владельцем ООО «Вектор-Групп» (покупка и продажа собственного недвижимого имущества). Зубеиров остается владельцем «Сармая».

За 2019 год выручка «Сармая» составила 157,82 млн рублей, а чистая прибыль — 51,14 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Авиастроительном районе к застройке «Сармай» готовит целый квартал.

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