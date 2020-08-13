Только на фото: пять исчезнувших видов животных, которые можно увидеть на снимках

Фото: ru.wikipedia.org (на фото — мексиканский гризли)

137 лет назад, 13 августа 1883 года, в Амстердамском зоопарке умерла последняя в мире квагга — подвид бурчелловой зебры, обитавшей на территории нынешней ЮАР. Она — один из немногочисленных видов вымерших животных, которые удалось запечатлеть на фотографии, благодаря чему сейчас мы можем видеть, как выглядели эти существа. «Реальное время» показывает пять видов животных, которые уже не встретить на планете, но их фотографии остались.

Квагга

В 1883 году умерла последняя особь в мире, содержавшаяся в зоопарке. Как считается, последний дикий представитель умер за пять лет до этого — в 1878 году. Животное было распространено на относительно ограниченной территории, стало вымирать в результате неконтролируемой охоты и, возможно, конкуренции за пищу с домашним скотом. Квагга была лошадью с очень необычным окрасом — спереди он был похож на окрас зебры, сзади — на окрас диких лошадей. Считается, что это связано с тем, что квагги жили в регионе с меньшим количеством мух, чем другие зебры, в то время как полосатый окрас нужен именно для защиты от мух. Квагга, кстати, стала первым вымершим животным, из останков которого удалось извлечь ДНК, произошло это в 1984 году — больше чем через сто лет после смерти последней особи. Через три года после этого был запущен проект «Квагга», призванный восстановить вид. Для этого отобрали 19 экземпляров зебр с уменьшенным количеством полосок на задней части тела. На 2017 год было зарегистрировано 142 экземпляра животных, некоторые из них очень сильно похожи на типичную кваггу. Тем не менее генетически это другие животные. Единственная квагга, которую сфотографировали при жизни, жила в Лондонском зоопарке, снимки были сделаны в 1870-х годах.

archive.org

Олень Шомбургка

Человек не церемонится почти с любыми видами животных. Происходит это и сейчас, но в прошлые века с этим было еще сложнее. В 1938 году, как считается, вымер олень Шомбургка. Населял он довольно нетипичные для этого млекопитающего места — центральный Таиланд. Олень Шомбургка (назван по имени британского консула в Бангкоке) обладал необычными рогами, населял болотистые равнины, поросшие высокой травой, — например, недалеко от Бангкока. Основной причиной вымирания стало уничтожение ареала обитания — в Таиланде в конце XIX века началось коммерческое производство риса на экспорт, для чего в плантации были превращены почти все луговые и болотистые районы. Подлила масла в огонь и интенсивная охота для добычи мяса и рогов — они использовались в традиционной китайской медицине. Популяция диких оленей исчезла в 1932 году, последний живший в неволе олень Шомбургка был убит в 1938 году. Есть, правда, мнение, что вид существует до сих пор — в 1991 году в магазине снадобий для традиционной китайской медицины в Лаосе нашли рога, похожие на принадлежащие оленю Шомбургка.

Фото: blog.nature.org

Мексиканский гризли

Похожие причины вымирания, в принципе, у большинства животных, которых сейчас не встретить на планете. Причем это касается не только относительно беззащитных травоядных вроде оленя, но и вполне мощных и опасных хищников. В частности, в 1960-е годы вымер один из самых крупных видов бурых медведей — мексиканский гризли. Распространены они были от штатов Аризона и Нью-Мексико в США до севера полуострова Калифорния и северо-востока мексиканского штата Сонора. Также они обитали на территории штатов Чиуауа и Коауила. Мексиканские гризли исчезли в связи с неконтролируемой охотой и освоением мест обитания. В 1959 году правительство Мексики запретило охоту на этих медведей, но это не помогло — последнее сообщение о мексиканском гризли встречается в 1960 году. Мексиканский гризли, кстати, не единственный исчезнувший вид американского бурого медведя. Символ штата Калифорния — калифорнийский бурый медведь — также вымер, причем даже раньше — к 1922 году, несмотря на свой «знаковый» статус. Кстати, фотографий мексиканского гризли найти все же не удалось — за исключением фото экспозиции в Field Columbian Museum, сейчас известном как Филдовский музей естественной истории в Чикаго.



Тигры Индонезии

Наконец, за XX век исчезли два из трех подвидов тигров, населявших индонезийский архипелаг. Первой жертвой стал балийский тигр — один из самых небольших видов тигров. Подвид объявили вымершим в сентябре 1937 года — тогда последнюю взрослую самку застрелили в западном Бали. Интересно, что при этом охота на тигров началась только в ноябре 1911 года, после чего местное население заинтересовалось животным и начало массовую охоту. Население связывало тигра с разрушительной силой.

Балийский тигр. Фото: ru.wikipedia.org

Еще один подвид — яванский тигр — просуществовал дольше, до 80-х годов XX века. Причиной вымирания, которое началось с 1950-х годов, стали все те же охота и разрушение среды обитания. Яванский тигр, как и балийский, был очень небольшим. К 1950-м на Яве осталось всего 20—25 особей, к 1972 году — семь, к 1979 году — три. Сейчас, правда, есть свидетельства, что небольшая популяция тигров на Яве все же существует. Для поиска возможных сохранившихся особей яванского тигра был создан национальный парк.

Яванский тигр. Фото: ru.wikipedia.org

Третий подвид тигров Индонезии — суматранский — находится, согласно классификации Красной книги, в угрожаемом статусе: вид на грани исчезновения.

Максим Матвеев