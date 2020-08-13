Эксперт: «Насторожило качество игры «Уфы» в первом туре»

Тренер и эксперт Борис Игнатьев остался разочарованным игрой «Уфы» в первом туре РПЛ. По его словам, качество их действий в матче с «Краснодаром» (0:3) оставляло желать лучшего.

«В первом туре разочаровали две команды: «Урал» и «Уфа». Они выглядели слабее по подбору игроков, по качеству показанных ими действий. Это насторожило, потому что «Уфа» была привлекательной командой в прошлом сезоне, а с потерей ведущих футболистов игра немного растворилась», — сказал Игнатьев.

Напомним, «Уфа» в стартовом поединке нового сезона РПЛ разгромно уступила у себя дома «Краснодару» (0:3). Перед началом чемпионата уфимский клуб расстался с целым рядом ведущих футболистов, в том числе с лидером команды Даниилом Фоминым и хавбеком Остоном Уруновым.

После этого «Уфа» подписала трехлетний контракт с нападающим ЦСКА Тимуром Жамалетдиновым.