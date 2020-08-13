В Татарстане члены УИК и ТИК будут застрахованы на 500 тысяч рублей

Фото: Ринат Назметдинов

На выборах президента Татарстана все члены УИК и ТИК будут застрахованы. Сумма покрытия страховки составляет 500 тысяч рублей.

Как рассказал председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев, все члены УИК и ТИК будут застрахованы одинаково, будь то председатель ЦИК республики или рядовой член УИКа. Договоры уже заключены.

«Мы никакой вспышки и увеличения количества заболевших коронавирусов в июльской кампании не наблюдали. Коронавирус не выбирает — журналист ли, председатель ли ЦИК. Кто-то и болел за это время, единичные случаи были. Это никак не связано с процессом выборов — в конце июля, например, человек заболел, но страховая компания ни одному человеку не отказала, всем выплачивала страховые суммы», — объяснил Кондратьев.

По словам спикера, на выборах по поправкам в Конституцию страховку выплачивали даже с ОРВИ. При этом вероятность заболеть ОРВИ весьма высока.

«Вот человек принес больничный с ОРВИ, но страховая компания ничего не меняла в условиях. У ЦИК и у ТИК раньше начинается действие страховки, и все оно будет до конца сентября. Это однозначно прекрасная моральная и социальная поддержка для всех, кто работает в избирательной системе», — считает Кондратьев.



Ранее в ЦИК Татарстана рассказали о мерах санитарной безопасности в дни выборов.

