В ЦИК Татарстана рассказали о мерах санитарной безопасности в дни выборов

Фото: Максим Платонов

Председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев рассказал о мерах санитарной безопасности во время проведения выборов 11—13 сентября.

По словам главы ЦИК, «в этой избирательной кампании маски и перчатки имеют буквально политический статус».

В день выборов будет проводиться термометрия и постоянный контроль температуры для сотрудников УИКов. На входе каждого избирателя ждут коврики, дезинфицирующие растворы, одноразовые перчатки, маски, ручки. Они понравились избирателям — на память все эти ручки ушли, отметил Кондратьев.

Также будет обеспечиваться социальное дистанцирование. Решается вопрос об установке защитных экранов.

Голосование на дому будет бесконтактное, на участке же будет организована ежедневная дезинфекция. По возможности будет обеспечено разделение маршрутов.

Все УИКи должны быть полностью укомплектованы всеми необходимыми средствами до 25 августа.



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