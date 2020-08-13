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В Казани начало подтапливать улицы

09:16, 13.08.2020 1
В Казани начало подтапливать улицы
Фото: realnoevremya.ru

В Казани в результате дождя подтопило проезжую часть на перекрестке улиц Зорге и Даурской. Фото «Реальному времени» прислал читатель.

По его словам, после обновления перекрестка на проезжей части лужи стали образовываться чаще.

Также затапливает и центр города.

Из-за дождя в Казани фиксируется высокий спрос на такси, даже в категории «Бизнес», судя по данным приложения «Яндекс.Такси». Аналогичная ситуация и в приложении «Ситимобил».

По данным сервиса «Яндекс.Погода», дождь в Казани не прекратится еще два часа.

ОбществоИнфраструктура Татарстан

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 комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:39
    Где ливневки - дороги не перейти, все ноги насквозь промочил, как работать?
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