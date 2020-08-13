В Казани начало подтапливать улицы

В Казани в результате дождя подтопило проезжую часть на перекрестке улиц Зорге и Даурской. Фото «Реальному времени» прислал читатель.

По его словам, после обновления перекрестка на проезжей части лужи стали образовываться чаще.

Также затапливает и центр города.

Из-за дождя в Казани фиксируется высокий спрос на такси, даже в категории «Бизнес», судя по данным приложения «Яндекс.Такси». Аналогичная ситуация и в приложении «Ситимобил».

По данным сервиса «Яндекс.Погода», дождь в Казани не прекратится еще два часа.