Татарстан вошел в топ-5 регионов по эффективности работы агропромышленного комплекса

Татарстан занял четвертое место в рейтинге регионов по эффективности работы агропромышленного комплекса по итогам первого квартала. Его подготовил Институт комплексных стратегических исследований (ИКСИ).

В тройке лидеров оказались Краснодарский край (100 баллов), Москва (89,06) и Воронежская область (84). На четвертом месте в рейтинге расположился Татарстан (77,66 балла), далее идут Белгородская (73,65), Ростовская (73,18), Самарская (70,5), Московская (69,83) и Калининградская (68,3) области. Замкнула десятку регионов Курская область с 66,86 балла.

Эксперты оценивали эффективность работы агропромышленного комплекса по пяти показателям: по индексу производства продукции сельского хозяйства и объему отгруженных товаров собственного производства; объему кредитов, предоставленных на производство пищевых продуктов и сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство, в том числе и по доле просроченной задолженности по кредитам в этих категориях; по среднемесячной номинальной заработной плате работников в сельском хозяйстве; по объему экспорта из региона сельхозсырья и продовольствия, сообщает «Агроинвестор».