Депутат Госдумы то Татарстана привез в Зеленодольский район гроссмейстера Карпова

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Накануне известный шахматист Евгений Карпов и его семья побывали в Зеленодольском районе. Гостей в Раифский монастырь привез друг и коллега гроссмейстера депутат Госдумы от Татарстана Ильдар Гильмутдинов.

Экскурсию по древней обители провел иеромонах Макарий (Семенов), передает пресс-служба Зеленодольского района. Он рассказал высоким гостям об истории и сегодняшнем дне монастыря, о его древней святыне чудотворной иконе Божией Матери «Грузинской», к которой гости приложились в Грузинском храме обители.

Также иеромонах Макарий показал гостям заповедное Раифское озеро и новую купальню на его берегу.