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В Белоруссии стали увольняться ведущие гостелевидения

00:28, 13.08.2020
В Белоруссии стали увольняться ведущие гостелевидения
Фото: instagram.com/olgabogatyrevich

В Белоруссии уже несколько телеведущих уволились с начала предвыборной кампании. Некоторые стали покидать работу с началом протестов на улицах.

Объявила о своем увольнении корреспондент ОНТ Ольга Богатыревич. Покинула пост и журналист телеканала «Беларусь 1» Вера Каретникова, передает «Sputnik Беларусь».

Призвала соотечественников не бояться и Татьяна Бородкина, ушедшая с телеканала СТВ.

Также о своей отставке объявили Сергей Козлович (АТН), Евгений Перлин («Беларусь 1»), Ольга Бельмач (СТВ), Владимир Бурко («Беларусь 1»).

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