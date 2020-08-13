В Белоруссии стали увольняться ведущие гостелевидения

В Белоруссии уже несколько телеведущих уволились с начала предвыборной кампании. Некоторые стали покидать работу с началом протестов на улицах.

Объявила о своем увольнении корреспондент ОНТ Ольга Богатыревич. Покинула пост и журналист телеканала «Беларусь 1» Вера Каретникова, передает «Sputnik Беларусь».

Призвала соотечественников не бояться и Татьяна Бородкина, ушедшая с телеканала СТВ.

Также о своей отставке объявили Сергей Козлович (АТН), Евгений Перлин («Беларусь 1»), Ольга Бельмач (СТВ), Владимир Бурко («Беларусь 1»).