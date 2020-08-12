В Татарстане снизился уровень вандализма в парках и скверах

В Татарстане отмечено снижение актов вандализма в парках и скверах. Об этом сообщает заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана Айназ Ярмиев.

«2016 и 2017 годы был максимально «вандальными». Сейчас вандализм в парках и скверах снижается, потому что люди понимают, что все здесь сделано именно для них», — отметил Ярмиев.

Также, по мнению замминистра, парки и скверы Казани стали полноценными новыми общественными пространствами на европейский манер.

Ранее в мэрии Казани сообщили, что после пандемии коронавируса парки и скверы Казани вернулись в прежний режим работы.