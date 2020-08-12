Челнинский суд запретил организацию прыжков с трубы ТЭЦ в Зеленодольске

В Татарстане запретили работу экстремального аттракциона — прыжки на веревке с 30-метровой трубы ТЭЦ в Зеленодольском районе. Такое решение по иску прокурора Зеленодольска принял накануне Набережночелнинский горсуд, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.



Напомним, иск был подан в июле этого года, после проверки сообщений из группы «Прыжки с моста/Роупджампинг/Almost Team». По мнению прокуратуры, безопасность аттракциона ничем не подтверждена и разрешения на его деятельность никто не давал. С подачи силовиков еще до рассмотрения иска доступ к трубе ТЭЦ ограничили.

Ответчиком в суде выступал известный альпинист из Челнов Евгений Иванов. Он убеждал, что требования безопасности соблюдаются, и отмечал, что такие проверки «мешают развивать спорт».

Материалами прокурорской проверки заинтересовались и в Следкоме.