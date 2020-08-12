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Челнинский суд запретил организацию прыжков с трубы ТЭЦ в Зеленодольске

13:31, 12.08.2020
Челнинский суд запретил организацию прыжков с трубы ТЭЦ в Зеленодольске
Фото: vk.com

В Татарстане запретили работу экстремального аттракциона — прыжки на веревке с 30-метровой трубы ТЭЦ в Зеленодольском районе. Такое решение по иску прокурора Зеленодольска принял накануне Набережночелнинский горсуд, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.

Напомним, иск был подан в июле этого года, после проверки сообщений из группы «Прыжки с моста/Роупджампинг/Almost Team». По мнению прокуратуры, безопасность аттракциона ничем не подтверждена и разрешения на его деятельность никто не давал. С подачи силовиков еще до рассмотрения иска доступ к трубе ТЭЦ ограничили.

Ответчиком в суде выступал известный альпинист из Челнов Евгений Иванов. Он убеждал, что требования безопасности соблюдаются, и отмечал, что такие проверки «мешают развивать спорт».

Материалами прокурорской проверки заинтересовались и в Следкоме.

ПроисшествияБизнесОбщество Татарстан

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