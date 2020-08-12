Рустем Сайманов: «Речи о снятии «Рубина» с чемпионата быть не может. Мы только крепче будем»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что казанский клуб не станет повторять намерения владельца «Спартака» Леонида Федуна и не думает о снятии клуба с розыгрыша нынешнего сезона РПЛ.

— Не думал ли «Рубин» о том, чтобы сняться с чемпионата? Нет, конечно, мы только крепче будем! Мы это пройдем, и хорошо, что есть резонанс, — мы все исправим, — сказал Сайманов.

Также функционер сравнил ситуацию после казанского матча между «Рубином» и «Локомотивом» и ситуацию, которая произошла в игре 1-го тура московского «Спартака» и «Сочи» (2:0).

— Спартак» — великий клуб, «Рубин» — флагман татарстанского футбола. Куда мы уйдем из-за ошибки судьи? Ничего с «Рубином» не случится, — приводит слова Сайманова «Чемпионат».

Напомним, накануне главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий выступил с резкой критикой судейства в Российской премьер-лиге и призвал работать более прозрачно. Глава судейского комитета Виктор Кашшаи уже сообщил, что не знает, справедливо ли не был назначен пенальти в эпизоде с выходом Ивана Игнатьева один на один.