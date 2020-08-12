В Татарстане мужчина признан виновным в избиении ребенка

Житель Менделеевска приговорен к 7 годам лишения свободы за избиения своего сына, а также за совершение насилия над своей женой. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Татарстану.

Установлено, что 42-летний житель республики в августе-сентябре 2019 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, систематически наносил побои своему несовершеннолетнему сыну. Также мужчина, угрожая расправой, систематически совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей супруги. 38-летняя женщина обратилась с заявлением в полицию.

Мужчина признан виновным по статьям «Истязание» и «Насильственные действия сексуального характера».

Напомним, что в Бугульме стартовали судебные прения по делу 27-летнего отца, которого ранее суд признал невиновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении его полуторагодовалой дочки.

