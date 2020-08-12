В Бугульме прокурор запросил 14 лет колонии для отца, обвиняемого в секс-насилии над младенцем
Сегодня в Бугульминском горсуде стартовали прения по делу 27-летнего отца, которого ранее тот же суд признал невиновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении его полуторагодовалой дочки. Тот приговор был отменен, и в новом процессе гособвинитель запросил для обвиняемого 14 лет колонии строгого режима, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
По мнению обвинения, вина подсудимого доказана полностью.
Напомним, в октябре 2019-го врачи скорой помощи обнаружили кровотечение у полуторагодовалой девочки, находившейся дома с отцом и двумя детьми. В больнице врач-гинеколог дала заключение, что девочка была подвергнута насилию, после чего этим делом занялся Следком.
Супруга обвиняемого и мать девочки настаивала на невиновности мужа. В первом процессе горсуд посчитал, что в его действиях нет состава преступления. После отмены оправдательного приговора процесс стартовал повторно.
Дело взяла на контроль уполномоченный по правам ребенка в РФ.ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
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