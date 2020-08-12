Песошин посетил торжественное открытие подстанции напряжением 110 киловольт

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин посетил торжественное открытие новой подстанции напряжением 110 киловольт и производственной базы Верхнеуслонского РЭС.

Подстанция напряжением 110 киловольт позволит создать условия для развития производственных объектов и комфорт местным жителям. Она спроектирована так, что ее мощность можно увеличить.

Как сообщает пресс-служба президента РТ, на подстанции использованы элементы цифровизации, применялись новейшие инженерные решения. Все технологические операции производятся без непосредственного воздействия оперативного персонала на оборудование. Энергетики гордятся, что впервые в республике автоматизирован процесс оперативных переключений на распределительных устройствах 35 и 10 кВ в таком объеме.



Ранее Песошин распорядился создать рабочую группу по развитию Елабуги.

