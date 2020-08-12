Песошин посетил торжественное открытие подстанции напряжением 110 киловольт
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин посетил торжественное открытие новой подстанции напряжением 110 киловольт и производственной базы Верхнеуслонского РЭС.
Подстанция напряжением 110 киловольт позволит создать условия для развития производственных объектов и комфорт местным жителям. Она спроектирована так, что ее мощность можно увеличить.
Как сообщает пресс-служба президента РТ, на подстанции использованы элементы цифровизации, применялись новейшие инженерные решения. Все технологические операции производятся без непосредственного воздействия оперативного персонала на оборудование. Энергетики гордятся, что впервые в республике автоматизирован процесс оперативных переключений на распределительных устройствах 35 и 10 кВ в таком объеме.
Ранее Песошин распорядился создать рабочую группу по развитию Елабуги.
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