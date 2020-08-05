Кабмин Татарстана распорядился создать рабочую группу по развитию Елабуги
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал распоряжение правительства РТ о создании рабочей группы по развитию Елабуги. Группа создается в рамках соглашения республики с Фондом развития моногородов.
Согласно документу, группа будет разрабатывать предложения по улучшению социально-экономического положения Елабуги как моногорода.
Также она будет участвовать в реализации плана соответствующих мероприятий, плана по строительству и реконструкции объектов инфраструктуры, а также в поддержке новых инвестпроектов.
В полномочия рабочей группы входят возможность запрашивать необходимые материалы у республиканских и муниципальных властей, а также возможность приглашать на заседания представителей федеральных, республиканских и муниципальных властей.
Руководителем группы назначен первый вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин. Его заместителем стал глава Минэкономики РТ Мидхат Шагиахметов, секретарем — замминистра экономики республики Наталья Кондратова.
Ранее «Реальное время» писало, что Елабужский район уже несколько лет входит в число татарстанских муниципалитетов с самой высокой безработицей. При этом районные власти отмечали, что среди безработных «широко распространены иждивенческие настроения».
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