Стали известны хедлайнеры фестиваля Tat Cult Fest 2020

Хедлайнерами фестиваля Tat Cult Fest станут уроженцы Казани и резиденты лейбла Нины Кравиц — PTU, а также татарстанско-японский танцевальный проект «Татара — наследие Евразии». В программе заявлено более 30 живых выступлений. Об этом сообщает пресс-служба Минкульта Татарстана.



На большой сцене выступят массовые коллективы, играющие в самых разных жанрах: от инди-фолка до рока и фанк-музыки. На малой сцене зрители смогут услышать урбанистическую музыку (рэп, электро и поп), а на электронной сцене гостей ждет музыка в жанрах от эмбиента до техно.

Также на фестивале запланирована выставка арт-объектов, посвященных 100-летию ТАССР, интерактивные перформансы с участием ведущих хореографов и танцоров Татарстана и многое другое.

Напомним, что третий по счету Tat Cult Fest состоится 30 августа с 14.00 до 23.00 в Казанском кремле. Вход свободный.