Депутаты Казгордумы упорядочили систему оплаты труда госслужащих

Депутаты Казгордумы утвердили новый порядок начисления окладов госслужащим. Об этом стало известно на заседании Казгордумы, которое проходит в Казанской ратуше.

В целях совершенствования упорядоченной системы оплаты труда муниципальных служащих города Казани принято решение изменить порядок начисления окладов и других дополнительных выплат. При этом сообщается, что фонд оплаты труда и оклад муниципальных служащих не изменится.

Всего депутаты обсудят 13 вопросов, в числе которых правила землепользования и застройки, изменение в бюджете.

Ранее власти Татарстана повысили зарплату главам районов и мэрам.