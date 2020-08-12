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Депутаты Казгордумы упорядочили систему оплаты труда госслужащих

11:25, 12.08.2020
Депутаты Казгордумы упорядочили систему оплаты труда госслужащих
Фото: KZN.RU

Депутаты Казгордумы утвердили новый порядок начисления окладов госслужащим. Об этом стало известно на заседании Казгордумы, которое проходит в Казанской ратуше.

В целях совершенствования упорядоченной системы оплаты труда муниципальных служащих города Казани принято решение изменить порядок начисления окладов и других дополнительных выплат. При этом сообщается, что фонд оплаты труда и оклад муниципальных служащих не изменится.

Всего депутаты обсудят 13 вопросов, в числе которых правила землепользования и застройки, изменение в бюджете.

Ранее власти Татарстана повысили зарплату главам районов и мэрам.

ОбществоВласть Татарстан

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