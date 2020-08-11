В Казани стартовал юбилейный фестиваль «Алтын калям — золотое перо» — видео

В Казани стартовал фестиваль «Алтын калям — золотое перо». В 25-ый раз открылась сессия фестиваля детской и молодежной прессы, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В этом году из 25 районов республики съехались 120 юных журналистов, которых можно назвать надеждой современных медиа.

Среди новшеств фестиваля можно выделить такие направления как видеоблогинг и СММ.

Лучшие ученики фестиваля по традиции получат Гран-при и смогут поступить в Высшую школу журналистики КФУ