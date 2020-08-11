«Салават Юлаев» обыграл «Нефтехимик» в рамках «Кубка Республики Башкортостан»

«Салават Юлаев» разгромил у себя дома «Нефтехимик» (8:3) в рамках второго тура «Кубка Республики Башкортостан-2020».

Команда Томи Ламсы забросила в ворота нижнекамцев восемь шайб. Дублем у хозяев отметился Владислав Картаев. У «Нефтехимика» голы забили Максим Грошев, Либор Гудачек и Тимур Хафизов.

Благодаря этой победе «Салават Юлаев» возглавил турнирную таблицу Кубка. В заключительном туре уфимцы сыграют против «Северстали». «Нефтехимик», в свою очередь, встретится с «Трактором».

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) - 8:3 (2:0, 2:2, 4:1).

Голы:

1:0 (11:59) — Маннинен (Бирюков, Ларсен);

2:0 (19:38) — Воробьёв (Кугрышев);

2:1 (25:27) — Грошев (буллит);

2:2 (28:38) — Гудачек (Грошев, Шиксатдаров);

3:2 (35:43) — Картаев (Семенов, Сошников);

4:2 (39:38) — Пименов (Мухамадуллин, Башкиров);

4:3 (43:55) — Хафизов (Шарифьянов);

5:3 (48:16) — Баранов (Воробьёв, Гиматов);

6:3 (50:28) — Гранлунд (Маннинен, Хартикайнен);

7:3 (55:09) — Картаев (Солодухин, Семёнов);

8:3 (59:37) — Кугрышев (Ларсен, Сошников, бол.).

