Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров мира

Фото: flickr.com / Simon Q

Журнал Forbes составил список самых успешных актеров за 2020 год. Первое место в рейтинге занял Дуэйн Скала Джонсон.

Второй год подряд известный голливудский актер и один из самых великих рестлеров США занимает первую строчку. На этот раз лидерство ему обеспечил контракт на $23,5 млн за съемки в сериале «Красное уведомление» (Red Notice). Общий объем заработка Скалы за год составил $87,5 млн, сообщает журнал.

Второе место досталось Райану Рейнольдсу, чей доход оценивается в $71,5 млн. Замыкает тройку лидеров Марк Уолберг, который может похвастаться заработком в размере $58 млн.

Стоит отметить, что в топ-10 попал топовый индийский актер Акшай Кумар. Единственный представитель Болливуда заработал за год $48,5 млн.

Также впервые в рейтинг попал актер и композитор Лин-Мануэль Миранда, прославившийся постановкой бродвейских мюзиклов «На высотах» и «Гамильтон». Его доход по оценке журнала — $45,5 млн.