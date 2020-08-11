Проект RT выпустил эпизод об ирландском сленге
YouTube-канал журналиста RT Алексея Ярошевского «Спик Изи» выпустил эпизод об особенностях ирландского сленга.
Эксперт рассказал об обилии синонимов в этом арго дублинских улиц, например о градациях слова «хорошо» от высшей точки «deadly» до «sound».
Отдельно Ярошевский остановился на вокабуляре вечеринок и пьянок, которыми славятся ирландцы.
Также журналист посвятил часть выпуска ругательствам в ирландском сленге.ОбществоОбразование
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым