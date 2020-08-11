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Проект RT выпустил эпизод об ирландском сленге

19:32, 11.08.2020
Проект RT выпустил эпизод об ирландском сленге

YouTube-канал журналиста RT Алексея Ярошевского «Спик Изи» выпустил эпизод об особенностях ирландского сленга.

Эксперт рассказал об обилии синонимов в этом арго дублинских улиц, например о градациях слова «хорошо» от высшей точки «deadly» до «sound».

Отдельно Ярошевский остановился на вокабуляре вечеринок и пьянок, которыми славятся ирландцы.

Также журналист посвятил часть выпуска ругательствам в ирландском сленге.

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