ВЦИОМ: электронный паспорт хотят иметь лишь 16% россиян

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные исследования об отношении россиян к электронным паспортам, водительским удостоверениям, а также по документам, которые россияне хотели бы перевести в электронный формат.



Электронный паспорт хотели бы оформить лишь 16% россиян. Не хотят иметь электронный документ 73% опрошенных, каждый десятый затрудняется с выбором — 11%.

Оформить водительское удостоверение в электронном виде желают уже больше россиян — 23%. Не хотели бы иметь права в цифровом формате три четверти опрошенных. Чаще это россияне в возрасте 45—59 лет и старше 60 лет, а также женщины.

Среди желаемых к оформлению в электронном виде документов россияне называли СНИЛС, ОМС, ИНН и страховые полисы. 16% россиян не хотели бы переводить в цифровой формат никакие документы, 52% затруднились с ответом.

В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.

Напомним, в Москве готовили эксперимент с мобильным приложением вместо паспорта.

