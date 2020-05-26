В Москве опробуют мобильное приложение вместо паспорта

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Минкомсвязь готовит в Москве эксперимент. Предполагается опробовать возможность использовать мобильное приложение вместо паспорта.

Проект постановления правительства устанавливает возможность определять личность по приложению «Мобильный идентификатор». При помощи этой программы можно будет подтвердить свою личность для получения некоторых госуслуг, пишет «РИА Новости».

Уточняется, что приложение даст возможность заказать выписку из ЕГРН о переходе прав на объект недвижимости или зарегистрировать ИП в ФНС.

Приложение можно будет использовать вместо паспорта при личном обращении, в том числе для заключения трудового договора в электронном виде, а также для покупки авиа- и железнодорожных билетов на рейсы внутреннего сообщения.

«Мобильный идентификатор» позволит даже подтвердить возраст при покупке алкоголя или табачных изделий.