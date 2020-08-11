УФАС по Татарстану: «Основном причиной повышение цен явилось банальное спекулятивное поведение продавцов»

По итогам первого полугодия 2020 года в УФАС по Татарстану поступило 125 обращений о повышении цен на продукты питание, 50 — по маскам. Было выдано 10 предостережений, возбуждено одно дело, сообщил замруководителя Управления федеральной антимонопольной службы по РТ Андрей Розенталь.

«УФАС работал совместно с прокуратурой и министерствами республики. Была эпопея цен на имбирь и лимон — когда цены взлетели, и люди жаловались на повышение цен. Когда были закрыты границы, естественно оказался дефицит, и продавцы подняли цены на остатки.

Тогда был принят комплекс мер на то, чтобы обеспечить завоз этих продуктов питания, чтобы снизить накал, и лимон и имбирь с помощью рыночных механизмом восстановили цены», — сказал он.

По его словам, в основном причиной повышение цен явилось банальное спекулятивное поведение продавцов, желающих получить прибыль. Однако, сговоров продавцов на территории республики выявлено не было.