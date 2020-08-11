Ак Барс Банк нарастил темпы кредитования малого и среднего бизнеса

В первом полугодии 2020 года Ак Барс Банк выдал предприятиям малого и среднего бизнеса кредитов на 30,6 млрд рублей, что на 22% больше показателя прошлого года. Лидирующие отрасли кредитования — строительство, торговля и промышленность.

Предприятиям торговли было выдано кредитов на 8,1 млрд рублей, производственной отрасли — на 4,8 млрд рублей. Объем финансирования предприятий строительной отрасли вырос до 9,9 млрд рублей.

«Работа с малым и средним бизнесом — это ключевое направление деятельности Ак Барс Банка. В этом году в условиях турбулентности на рынке мы не только не сократили объемы кредитования, но и нарастили темпы поддержки бизнеса. Ак Барс Банк предлагал малому и среднему бизнесу поддержку как в рамках государственных льготных программ, так и по собственным программам банка», — отметил директор дирекции разработки продуктов корпоративного бизнеса Ак Барс Банка Роман Лесохин.

ПАО «Ак Барс Банк»



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