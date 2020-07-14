В Татарстане рабочие при ремонте трассы М-7 незаконно добывали землю

Фото: СУ СК РФ по РТ

Стали известны подробности уголовного дела, возбужденного против неустановленных работников ОАО «Каздорстрой» по факту незаконной разработки карьера. Об этом рассказали в ведомстве.



Как считает следствие, в 2019 году при работах по реконструкции трассы М-7 в Зеленодольском районе работники предприятия организовали незаконную добычу грунта у села Большие Ачасыры. Площадь незаконного карьера составила 23 тыс. кв. м, а ущерб составляет более 34 млн рублей, передает пресс-служба ведомства.

Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего. Продолжается расследование уголовного дела.

Ранее «Реальное время» сообщало, что сотрудников «Каздорстроя» заподозрили в незаконной добыче грунта.



Ранее экологи обнаружили незаконное снятие плодородного слоя земли.