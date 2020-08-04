В Казани продлили ограничение движения по улице Малой Красной до 2021 года

В Казани продлили ограничение движения транспорта по улице Малой Красной.

Так, проезд запрещен возле здания №13 по улице Малой Красной до 12 мая 2021 года. Это связано со строительными работами на улице Пушкина, передает мэрия Казани.

Сегодня стало известно о том, что на пересечении улиц Н. Назарбаева и Х. Такташа в Казани вносится изменение организации дорожного движения в части отмены левых поворотов.

