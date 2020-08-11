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Тяжелыми формами коронавируса в Татарстане болели 2,8% от всех заразившихся

10:27, 11.08.2020
Тяжелыми формами коронавируса в Татарстане болели 2,8% от всех заразившихся
Фото: Реальное время

Тяжелыми формами коронавируса в Татарстане болели 2,8% от всех заразившихся. Такие данные представила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

Внебольничная пневмония коронавирусной этиологии выявлена в 1713 случаев — это29% заболевших. Почти треть (31%) подхвативших инфекцию являлись бессимптомными носителями.

Напомним, что в Татарстане выявлено 28 новых случаев коронавируса. Число заболевших в республике составило 5930 человек.

Общество Татарстан

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