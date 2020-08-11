Тяжелыми формами коронавируса в Татарстане болели 2,8% от всех заразившихся
Тяжелыми формами коронавируса в Татарстане болели 2,8% от всех заразившихся. Такие данные представила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина.
Внебольничная пневмония коронавирусной этиологии выявлена в 1713 случаев — это29% заболевших. Почти треть (31%) подхвативших инфекцию являлись бессимптомными носителями.
Напомним, что в Татарстане выявлено 28 новых случаев коронавируса. Число заболевших в республике составило 5930 человек.
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