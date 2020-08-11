В Татарстане выявлены 28 новых заболевших коронавирусом
В Татарстане выявлено 28 новых случаев коронавируса. За сутки выздоровело 24 человек, в стационарах остаются 524 человека. По данным Минздрава РТ, 35 человек находятся на ИВЛ.
Темп прироста за последнюю неделю составил 0,5%.
Таким образом, число заболевших в республике составило 5930 человек: 158,8 на 100 тысяч населения.
«Завозных случаев остается 5% (280 случаев). По контакту заразились 3560 человек, у остальных контакт не установлен», — сообщила заместитель руководителя татарстанского Управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина.
Ранее Авдонина предложила поддержать акцию «Всемирная неделя масок».Общество Татарстан
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