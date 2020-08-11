Первый выбор на драфте НХЛ получили «Рейнджерс»

В ночь на 11 августа в США прошла лотерея по распределению выборов в первом раунде драфта НХЛ-2020.

По его итогам, стал известен клуб, который будет выбирать первым среди молодых хоккеистов. Победителем лотереи стал «Нью-Йорк Рейнджерс», выбывший ранее из розыгрыш плей-офф Кубка Стэнли.

Главными фаворитами на первый выбор драфта эксперты называют нападающих Алексиса Лафренье, Тима Штюцле и Куинтона Байфилда.

Напомним, за «Рейнджерс» выступает самый высокооплачиваемый российский хоккеист Артемий Панарин. Ранее «Реальное время» публиковало интервью с россиянином.