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Павел Дуров: периодически в Белоруссии интернет отключается полностью

03:22, 11.08.2020
Павел Дуров: периодически в Белоруссии интернет отключается полностью
Фото: wikimedia.org / Cyprianio

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил в Twitter, что команда мессенджера делает все возможное, чтобы сервис оставался доступен для жителей Белоруссии. Однако периодически в стране «падает» весь интернет.

Поэтому соединение нестабильно, написал Дуров.

Накануне, в день выборов президента, в Белоруссии уже жаловались на обрушение интернета. Второй вечер в республики проходили массовые протесты и противостояние с полицией из-за недовольства граждан результатами голосования.

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