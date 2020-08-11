Павел Дуров: периодически в Белоруссии интернет отключается полностью

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил в Twitter, что команда мессенджера делает все возможное, чтобы сервис оставался доступен для жителей Белоруссии. Однако периодически в стране «падает» весь интернет.

Поэтому соединение нестабильно, написал Дуров.

We enabled our anti-censorship tools in Belarus so that Telegram remained available for most users there. However, the connection is still very unstable as Internet is at times shut off completely in the country. https://t.co/eA4S6Zz36H — Pavel Durov (@durov) August 10, 2020

Накануне, в день выборов президента, в Белоруссии уже жаловались на обрушение интернета. Второй вечер в республики проходили массовые протесты и противостояние с полицией из-за недовольства граждан результатами голосования.