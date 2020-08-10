Белорусские силовики чуть не запихнули задержанного в пассажирский автобус
Пользователь Instagram из Белоруссии Алеся Волкова опубликовала видео, на котором видно, как двое омоновцев, задержавшие протестующего, ведут его мимо остановки и едва не запихивают в обычный пассажирский автобус.
В последний момент силовики соображают, что это не спецтранспорт, и выходят с задержанным дальше.
«Видео на тему «не туда», — подписала пост Волкова.
Напомним, что сегодня в центре Минска и в других городах Белоруссии продолжаются массовые протесты, которые начались после завершения голосования на выборах президента страны. Полиция и внутренние войска опять стараются разогнать протестующих. Используются спецсредства, в том числе резиновые пули.Общество
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