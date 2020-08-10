ЦИК Белоруссии отрицает удерживание Тихановской

Фото: TUT.BY / Дарья Бурякина

Центризбирком Белоруссии утверждает, что экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская покинула здание ЦИК.

«Тихановская покинула территорию комиссии после подачи жалобы, вместе с ней был ее адвокат, который ее ждал. В 19.00 ЦИК покинули и все сотрудники, включая председателя Лидию Ермошину. Там никого не осталось», — приводит «РИА Новости» слова представителя избиркома.

При этом сторонники Тихановской сообщили, что ее удерживают в здании против воли.

Ранее КГБ Белоруссии сделал заявление, сообщив, что на Тихановскую готовилось покушение. В комитете госбезопасности подчеркнули, что охраняли кандидата в президенты накануне.

Судя по сообщениям СМИ, сегодня в Минске и других городах республики возобновились протесты. В Минске и Бресте ОМОН стал стрелять резиновыми пулями. По некоторым данным, в ногу ранили журналистку белорусского издания «Наша Нива» Наталью Лубневскую.