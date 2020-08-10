«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок Уфы

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала снимок Уфы, сделанный спутником серии «Канопус-В». Это фото выложено в рамках акции в честь городов, получивших звание «Город трудовой доблести».

В комментарии к снимку рассказывается, как во время Великой Отечественной войны в столицу Башкирии были эвакуированы нефтеперерабатывающие предприятия и Рыбинский моторный завод.

Напомним, звание получили 20 городов, среди которых есть и Казань. Пока в соцсетях «Роскосмоса» снимки Казани в рамках этой акции не появлялись.