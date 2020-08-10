Антонио Бандерас сообщил о положительном тесте на COVID-19

Фото: flickr.com / Caroline Bonarde Ucci

Звезда Голливуда Антонио Бандерас сообщил, что заразился коронавирусом. Он объявил, что свое 60-летие вынужден встретить на карантине из-за выявленного заболевания.



Актер заверил поклонников в хорошем самочувствии, однако Бандерас испытывает усталость, о чем он написал в Instagram.

Артист добавил, что будет проводить время в изоляции, уделяя внимание чтению, письму и отдыху.