Новости общества

18:12 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Антонио Бандерас сообщил о положительном тесте на COVID-19

16:36, 10.08.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Антонио Бандерас сообщил о положительном тесте на COVID-19
Фото: flickr.com / Caroline Bonarde Ucci

Звезда Голливуда Антонио Бандерас сообщил, что заразился коронавирусом. Он объявил, что свое 60-летие вынужден встретить на карантине из-за выявленного заболевания.

Актер заверил поклонников в хорошем самочувствии, однако Бандерас испытывает усталость, о чем он написал в Instagram.

Артист добавил, что будет проводить время в изоляции, уделяя внимание чтению, письму и отдыху.

ОбществоМедицинаКультура

Новости партнеров

 комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем