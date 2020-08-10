Марат Садыков: «Коронавирус остается с нами»

Фото: Максим Платонов

Каким будет новый корпус РКИБ

Сегодня в Казани с помпой открывается новый корпус Республиканской клинической инфекционной больницы (РКИБ) — на открытии будут присутствовать президент Татарстана Рустам Минниханов и министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Как вспоминал сегодня глава Минздрава Татарстана Марат Садыков, решение построить новый корпус принималось 23 февраля, в тот день, когда на территории Татарстана появились первые заболевшие COVID-19 — эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess россияне.

После этого решение построить дополнительные корпуса инфекционных больниц принимали не только в Татарстане, но и в других регионах России. Однако, как отметил Садыков, в Татарстане выбрали иной по сравнению с остальными регионами подход — сделали не временный объект, а капитальное здание. Министр добавил, что новый корпус Республиканской клинической инфекционной больницей будет выполнять свои функции и после завершения пандемии коронавируса.

Вирусы и прежде появлялись, они никуда не уходят. Тот же коронавирус, который пришел, он навсегда останется с нами. Если отлистать немного назад в прошлое, то мы сталкивались и с вирусом атипичной пневмонии, и свиным гриппом, сегодня — коронавирус, поэтому инфекционная больница нужна. Она нужна не для того, чтобы держать дополнительные койки, она будет работать и в будущем

В итоге было построено здание площадью более 15 тыс. кв. м. Объект оснащен всем современным оборудованием, включая компьютерные томографы и аппараты ИВЛ. Кроме того, больница устроена по принципу «мельцеровских боксов» — таким образом, чтобы пациенты и персонал были максимально разделены.

Подрядчиком была стройкомпания «Ак Таш» — как рассказал Садыков, чтобы уложиться в сроки, сотрудники компании работали в три смены под неусыпным надзором Минздрава. Ранее стало известно, что первых пациентов новый корпус РКИБ примет уже сегодня — ориентировочно в 21.00, сразу после завершения торжественных мероприятий.

Садыков также вспомнил, что в последние годы инфекционным службам в рамках системы здравоохранения страны уделялось сравнительно небольшое внимание — коронавирус же резко изменил ситуацию. Это выразилось не только в строительстве нового корпуса, но и в подходе к реконструкции действующих учреждений — министр заверил, что теперь больницы Татарстана будут ремонтировать с учетом требований и нужд инфекционных служб.

Коллективный иммунитет жителей Татарстана — менее 30%

Месяц назад Роспотребнадзор проводил исследование с участием 2 800 человек из различных слоев населения на предмет антител к коронавирусу, рассказал Садыков. Согласно результатам этого исследования, у жителей Татарстана уже есть коллективный иммунитет к COVID-19, но он не достиг 30%. При этом Минздрав республики продолжает активную кампанию по тестированию на антитела.

— Коронавирус имеет множество бессимптомных форм, тем не менее имеющих источник заражения. Между тем у этих людей есть антитела — напомнил Садыков.

Также Садыков рассказал, как будет проходить вакцинация от коронавируса — тогда, когда эта вакцина появится, а по мнению министра, это произойдет уже в ближайшее время. Так, в первую очередь вакцинирование от ковида будут проходить группы риска — старшее поколение, группа с сахарным диабетом, с ожирением. Вакцинация будет добровольной, подчеркнул министр.

— И даже если будет согласие родителей на вакцинацию детей, то будем исходить из медицинских показаний. Тут самое главное — «не навреди», — добавил Садыков.

Садыков о Набережных Челнах: «Определенные трудности были»

Министр также объяснил сложную ситуацию по коронавирусу в Набережных Челнах. Он отверг предположения зрителя о том, что власти города «пустили ситуацию на самотек», но отметил, что трудности на северо-востоке Татарстана все же были.

— Набережные Челны — это такой центр, в котором есть инфекционная больница, за этой инфекционной больницей закреплены 17 муниципальных образований. Определенные трудности были, но мы сделали соответствующие организационные решения и вопрос решили.

Вакциной от гриппа охватят до 60% населения

Вместе с тем уже в ближайшее время в Татарстане ожидается еще одна вакцинационная кампания. Всемирная организация здравоохранения анонсировала появление гриппа штаммов А и B, от которого в Татарстане не прививались.

— Мы начнем вакцинацию уже в августе. Поставлена задача и Роспотребнадзором, и Минздравом России — провакцинировать 60% населения нашего. Из этих 60%, которые есть, на 70% должны провакцинировать группы риска: старшее поколение, детей и тех, кто будет иметь риски по определенным заболеваниям, — рассказал Садыков.

Вакцинация будет бесплатной и проводиться по месту жительства, уточнил Садыков, при этом он исключил какое-либо принуждение со стороны медработников.

Как в Татарстане развивается медицина

Садыков также напомнил, что в Татарстане и без коронавируса проводится масштабная программа по развитию здравоохранения. Так, ведется модернизация первичного звена — всего в республике отремонтировали 1600 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов), построено 507 новых. «Рустам Нургалиевич всегда говорит, что если в деревне нет почты, магазина и ФАПа, то деревня медленно угасает», — рассказал Садыков.

Идет модернизация и крупных поликлиник — всего под эту программу попало 129 медучреждений. Реализуется и пятилетняя программа по капремонту стационаров. Садыков вспомнил и про поддержку санавиации — в частности, покупку нового вертолета, на котором эвакуируют пострадавших в ДТП. Для скорой же помощи закупили 291 новый автомобиль

Также Садыков напомнил и про мероприятия по борьбе с онокозаболеваниями — в частности, открытие филиала онкодиспансера в Набережных Челнах. Еще один проект — строительство онкогематологического корпуса в ДРКБ, которое должно завершиться в 2021 году.

Основным показателем успешности этих реформ, как говорит Садыков, является средняя продолжительность жизни в республике — а за годы реализации программ этот показатель возрос на четыре года и составляет 75 лет.

Во время онлайн-общения один из зрителей поднял вопрос учебы в медуниверситетах — якобы многие выпускники медвузов не идут работать в качестве врача, а уходят в непрофильные области деятельности. Марат Садыков признал, что такая проблема существует.

— Мы приняли решение, и на федеральном, и на республиканском уровнях, что все целевики, которые поступают в медуниверситет, если по окончании они не отработают в госучреждении, то будут возвращать все средства, затраченные на их обучение.

«Но кто добровольно поедет из города, например, в сельскую местность?» — такой вопрос задали зрители министру. Садыков напомнил, что есть федеральные программы по материальной поддержке врачей — «Земский доктор» и «Земский фельдшер», в рамках которых разовая матпомощь может достигать до 1,5 млн рублей. В рамках этих программ привлекли 600 человек для работы в сельской местности.

Александр Артемьев