До конца года все школы Татарстана будут оснащены высокоскоростным интернетом
До конца 2020 года все школы Татарстана будут подключены к высокоскоростному интернету. Об этом рассказали в пресс-службе минобразования РТ.
В ведомстве назвали это «беспрецедентным шагом».
«Также в действующих школах будет проведена работа по дооснащению точками беспроводного доступа Wi-Fi и увеличению пропускной способности каналов связи», — сказала руководитель пресс-службы министерства образования и науки республики Алсу Мухаметов ТАСС.
Также в ведомстве рассказали, что сейчас 635 1 402 из школ республики имеют высокоскоростной доступ в интернет по технологии волоконно-оптических линий связи.
Ранее сообщалось, что доступ в интернет по оптическим каналам связи школах республики будет организован до 20 августа 2020.
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