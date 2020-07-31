До конца года все школы Татарстана будут оснащены высокоскоростным интернетом

До конца 2020 года все школы Татарстана будут подключены к высокоскоростному интернету. Об этом рассказали в пресс-службе минобразования РТ.

В ведомстве назвали это «беспрецедентным шагом».

«Также в действующих школах будет проведена работа по дооснащению точками беспроводного доступа Wi-Fi и увеличению пропускной способности каналов связи», — сказала руководитель пресс-службы министерства образования и науки республики Алсу Мухаметов ТАСС.

Также в ведомстве рассказали, что сейчас 635 1 402 из школ республики имеют высокоскоростной доступ в интернет по технологии волоконно-оптических линий связи.

Ранее сообщалось, что доступ в интернет по оптическим каналам связи школах республики будет организован до 20 августа 2020.

