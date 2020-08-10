Татарстан вошел в пятерку регионов, получивших поддержку государства для многодетных семей на ипотеку

Татарстан вошел в пятерку регионов-лидеров, получивших одобрение по заявкам на господдержку на погашение части ипотечного долга многодетным семьям, сообщает ДОМ.РФ. В республике одобрение по заявкам получили 2,7 тыс. семей.



Более 71,7 тыс. российских семей, у которых в период с 1 января 2019 года родился третий и последующий ребенок, получили господдержку в размере до 450 тыс. рублей на погашение части ипотечного долга.

Также, кроме РТ, в пятерку регионов-лидеров вошли Москва, Московская область, Башкирия и Свердловская область.

Программа поддержки семей с детьми заработала осенью прошлого года по поручению президента РФ Владимира Путина. Выделенные средства направляются на погашение задолженности по основному долгу. Если задолженность менее 450 тыс. рублей, оставшаяся часть может пойти на погашение процентов.

Напомним, ранее член Общественной палаты России Ирина Волынец предложила увеличить скидки на оплату услуг ЖКХ для многодетных семей.

