ЦИК Белоруссии: по предварительным итогам выборов, Лукашенко набрал 80%

Фото: wikipedia.org Пресс-служба Президента России

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко, согласно предварительным итогам выборов главы республики, набирает 80,23%, сообщила глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина.

За его главного конкурента — Светлану Тихановскую — проголосовали 9,9% избирателей. Остальные трое кандидатов получили менее 2% голосов. Против всех проголосовали 6,02% избирателей, передает ТАСС.

Явка на выборы составила 84,23%.

Минувшим вечером в Белоруссии вспыхнули протесты после прошедших выборов главы страны. Корреспонденты с места событий сообщали, что силовики применили светошумовые гранаты и другие спецсредства против протестантов. В ответ люди возводили баррикады из мусорных баков. Представитель правозащитного центра «Весна» Валентин Стефанович сообщил, что в ходе стихийных митингов один человек погиб, еще три человека серьезно пострадали. В МВД республики пока эту информацию не подтвердили.