В Казани инспектор полиции осужден за лжеборьбу с незаконной миграцией

Фото: "Рекальное время"

2 года лишения свободы с таким же испытательным сроком получил старший инспектор по вопросам миграции ОП «Вишневский» Ильдар Хасанов по приговору Вахитовского райсуда Казани. Он признан виновным в превышении полномочий с фальсификацией доказательств по административному делу, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.



Судом установлено, что на посту инспектор Хасанов незаконно составил протокол об административном правонарушении в отношении жительницы Казани, включив в него заведомо ложные сведения, что она пустила на постой иностранца, но не поставила его на миграционный учет в установленный срок. На основании этого протокола гражданка была незаконно оштрафована на 2 тысячи рублей.

Следком квалифицировал действия полицейского по трем статьям — превышение полномочий, служебный подлог и фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности.